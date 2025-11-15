Челябинцев предупредили об опасной погоде на следующей неделе. Скрин

В начале предстоящей недели в Челябинске прогнозируется замерзающий дождь и гололед, который может осложнить передвижение пешеходов и автомобилистов. Днем, в период с 17 по 23 ноября, сохранится плюсовая температура, при этом в ночные часы столбик термометра будет доходить до пяти градусов ниже нуля. Об этого говорится в сводке синоптиков «Гисметео».