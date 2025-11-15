В Башкирии тайно похоронили девочку, найденную мёртвой в диване в Челябинске

Ранее Life.ru рассказывал, что тело девочки нашли спрятанным в диване с множественными колото-резаными ранениями — оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.