В Башкирии тайно похоронили девочку, найденную мёртвой в диване в Челябинске

Отец малышки сразу приехал в Челябинск, когда узнал о трагедии. Он забрал тело и увёз дочь в родное село в Башкирии, где девочку и похоронили. Мужчина отказался от помощи местных жителей — и знакомых девочки, и близких её матери.
«Он не хотел лишнего внимания, потому что боится осуждения окружающих из-за случившегося с его дочерью», — рассказали знакомые матери девочки изданию Regnum.
Прощание состоялось 13 ноября. На кладбище пришли только несколько членов семьи.
Ранее Life.ru рассказывал, что тело девочки нашли спрятанным в диване с множественными колото-резаными ранениями — оно пролежало там больше недели. Мать задержали почти сразу. Подозреваемая — 43-летняя мать девочки — была задержана на территории Башкортостана, она не признаёт вину в умышленном убийстве, настаивая на версии о несчастном случае.
