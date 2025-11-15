Ричмонд
На трассе «Уссури» в Хабаровском крае перевернулась «Тойота»

Водитель попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе в Хабаровском крае вечером произошла авария с опрокидыванием легковой машины. Водителя доставили в больницу. В салоне он находился один. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Авария случилась 14 ноября около 20:40 на 50-м километре трассы А-370 «Уссури». «Тойота-Королла» ехала со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. По предварительным данным, водитель потерял управление и съехал в левый кювет. После съезда автомобиль опрокинулся.

«Мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу Переяславки. Он был пристегнут ремнем безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции района имени Лазо.

Машину эвакуировали и увезли на специализированную стоянку.