На трассе «Уссури» в Хабаровском крае перевернулась «Тойота»

На федеральной трассе в Хабаровском крае вечером произошла авария с опрокидыванием легковой машины. Водителя доставили в больницу. В салоне он находился один. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Авария случилась 14 ноября около 20:40 на 50-м километре трассы А-370 «Уссури». «Тойота-Королла» ехала со стороны Владивостока в сторону Хабаровска. По предварительным данным, водитель потерял управление и съехал в левый кювет. После съезда автомобиль опрокинулся.
«Мужчина получил травмы и был доставлен в районную больницу Переяславки. Он был пристегнут ремнем безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции района имени Лазо.
Машину эвакуировали и увезли на специализированную стоянку.