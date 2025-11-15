Ричмонд
The Telegraph: Зеленский и Мерц поссорились из-за беженцев с Украины

Канцлер ФРГ заявил, что молодым украинцам следует оставаться на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский поссорились из-за украинцев, которые приезжают в Германию, пишет The Telegraph.

Издание из Британии напомнило о дискуссии, в ходе которой Зеленский и Мерц говорили о наплыве молодых украинцев в ФРГ.

«Ещё одним последствием решения Зеленского стал всплеск потока молодых украинских беженцев мужского пола, направляющихся в Германию, что создало редкую точку напряжения между Мерцем и Зеленским», — говорится в публикации.

В материале сказано, что на канцлера ФРГ оказывает давление общественное мнение в стране, ему следует убедить немцев в том, что он может «держать миграцию под контролем».

Напомним, Мерц провёл телефонный разговор с Зеленским. Он рассказал, что призвал Зеленского «принять меры и снабдить местом службы молодых украинцев».

Кроме того, канцлер ФРГ в ходе вступления в Берлине заявил, что молодым украинцам следует оставаться в своей стране, а не приезжать в Германию.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о его телефонном разговоре с Зеленским. Она отметила, что давление на Украину по вопросу миграции отражает нарастающие противоречия внутри ЕС.

