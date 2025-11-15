Конгресс США: Трамп может конфисковать половину замороженных активов РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2026—2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных активов России в пять миллиардов долларов. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщили в бюджетном управлении Конгресса.
Оценка ведомства была проведена, исходя из общего объема находящихся под контролем США российских активов, в случае принятия законопроекта REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025. Этот проект уточняет порядок использования замороженных активов РФ в пользу Киева.
Отмечается, что имеется значительная неопределенность относительно того, пойдет ли глава Белого дома на такой шаг, передает РИА Новости.
Венгрия и Словакия могут помешать изъятию замороженных активов России для финансирования Украины из-за коррупционного скандала в республике. Такое мнение 14 ноября выразили в издании Politico.
По данным журналистов, лишь ряд стран озвучивает идею полного отказа от схемы. Кроме того, европейские политики опасаются, что потенциальная помощь может попасть «не в те руки».