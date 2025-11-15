Куратор подготовки теракта на высшего чиновника имеет в РФ долги на ₽106 тысяч

Ранее Life.ru писал, что ФСБ предотвратила теракт, который украинские спецслужбы готовили против одного из высокопоставленных российских чиновников. По данным ведомства, взрыв хотели устроить у могилы его родственников на Троекуровском кладбище — устройство спрятали в декоративной вазе с цветами, замаскировав под обычную камеру наблюдения. Задержаны трое участников подготовки покушения: супружеская пара россиян с криминальным прошлым и мигрант из Центральной Азии. Следователи выяснили, что ими руководил находящийся в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, которого в России давно разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.