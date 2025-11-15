В Башкирии ввели режим «Беспилотная опасность» и ограничили авиасообщение

Сегодня ночью, 15 ноября, на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.
Жителям региона руководитель ведомства настоятельно порекомендовал немедленно покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам в помещениях.
Кроме того, введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в международном аэропорту «Уфа».
— Будьте бдительны, — призвал Кирилл Первов.
