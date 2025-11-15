Росавиация закрыла четыре аэропорта в России

Срочная новость.
В аэропортах Казани, Нижнекамска, Тамбова и Уфы введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
