В 2026 году шестидневные рабочие недели отменены: подробнее

Россиянам рассказали, что в 2026 году не планируется введение шестидневных рабочих недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.
«Шестидневных рабочих недель в 2026 году не ожидается», — сообщили в сервисе.
Известно, что в 2025 году шестидневная рабочая неделя была всего один раз — в октябре. В 2024 году таких недель было три: в апреле, ноябре и декабре.
Недавно премьер-министр Михаил Мишустин утвердил календарь праздничных и выходных дней на 2026 год. В новом году россиян ждут сразу шесть длительных выходных в январе, феврале, марте, мае и июне.
Ранее KP.RU сообщил, что в декабре 2025 года количество рабочих дней составит 22. Отмечается, что до этого предлагалось сделать 31 декабря выходным днем постоянно, но пока от такой идеи решили отказаться.