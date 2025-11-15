Ричмонд
Захарова: Министр обороны Италии не знает, как Зеленский борется с наркоманией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова с иронией прокомментировала слова главы Минобороны Италии, который выразил благодарность украинскому президенту Владимиру Зеленскому за его мнимую борьбу с коррупцией.

— Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой, — написала она в Telegram-канале.

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Через него Зеленский мог выводить денежные средства за рубеж и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук неоднократно проводила ночи в доме Германа Галущенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Он с иронией отметил, что министры, возможно, «могли обсуждать результаты голосования за законопроект о ликвидации НАБУ».

