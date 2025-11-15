Захарова: Министр обороны Италии не знает, как Зеленский борется с наркоманией

10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Через него Зеленский мог выводить денежные средства за рубеж и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».