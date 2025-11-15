Курганцы вспомнили лучший магазин радиотоваров, где на окнах были маркизы. Фото

Магазин был на перекрестке улиц Ленина-Гоголя в Кургане.
В здании на углу улиц Ленина и Гоголя в Кургане был магазин, где продавали радиотовары высокого качества. Окна витрин закрывали от солнца стильные маркизы. Там многие горожане купили свой первый в жизни радиоприемник. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет в этом доме.
«В магазине “Промтовары” мы покупали радиотехнику. Туда впервые завезли популярные у горожан радиолы», — вспоминает Алексей. Он добавил, что сейчас на месте бывшего магазина располагается банк.
Магазин «Промтовары» в Кургане.
