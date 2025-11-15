Курганцы вспомнили лучший магазин радиотоваров, где на окнах были маркизы. Фото

Ранее горожане рассказали, как в 1966 году в микрорайоне Энергетики, почти на краю Кургана открыли новый магазин «1000 мелочей». Там продавали все — от зарубежного хрусталя и сервизов до паяльников и стирального порошка. Вещи были качественные, многие до сих пор служат своим хозяевам.