Курганцы вспомнили лучший магазин радиотоваров, где на окнах были маркизы. Фото

В здании на углу улиц Ленина и Гоголя в Кургане был магазин, где продавали радиотовары высокого качества. Окна витрин закрывали от солнца стильные маркизы. Там многие горожане купили свой первый в жизни радиоприемник. Об этом URA.RU рассказал курганец Алексей, который живет в этом доме.

Магазин был на перекрестке улиц Ленина-Гоголя в Кургане.

«В магазине “Промтовары” мы покупали радиотехнику. Туда впервые завезли популярные у горожан радиолы», — вспоминает Алексей. Он добавил, что сейчас на месте бывшего магазина располагается банк.

Магазин «Промтовары» в Кургане.

Ранее горожане рассказали, как в 1966 году в микрорайоне Энергетики, почти на краю Кургана открыли новый магазин «1000 мелочей». Там продавали все — от зарубежного хрусталя и сервизов до паяльников и стирального порошка. Вещи были качественные, многие до сих пор служат своим хозяевам.