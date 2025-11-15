Рейсы из Шарм-эль-Шейха и Санкт-Петербурга задерживаются в Перми

Задержки рейсов в пермском аэропорту «Большое Савино» продолжаются: 8 ноября были перенесены шесть рейсов, среди которых вылет в Пхукет задержался более чем на шесть часов. Ранее, 7 ноября, также фиксировались значительные отставания от графика — до пяти часов.