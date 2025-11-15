Ричмонд
Трамп подтвердил, что США проведут ядерные испытания

Президент США Трамп заявил о твердом намерении осуществить ядерные испытания и сообщил о планах провести их в ближайшее время. Об этом он сообщил в Белом доме.

Срочная новость.

