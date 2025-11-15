Российский ученый собрал самую большую в мире коллекцию унитазов: вот где они хранятся

Самую большую в мире коллекцию статуэток унитазов собрал доктор наук, почётный инженер-строитель РФ, профессор кафедры ЖКХ Воронежского технического госуниверситета Владимир Щербаков. В экспозиции, основная часть которой хранится в лаборатории гидравлики ВГТУ, более 600 экземпляров.
Щербаков коллекционировал почтовые марки, значки, морские раковины и даже кирпичи. Коллекция унитазов началась с маленькой фарфоровой фигурки, подаренной коллегой 30 лет назад. Среди экспонатов есть фигурки из разных материалов — дерева, фаянса, глины, металла, и даже вязаный и вылепленный из хлеба унитазы. Кроме того, в коллекции Щербакова есть уникальные артефакты, связанные с развитием сантехники — кран из каюты Сталина, дореволюционный рукомойник, фрагмент древней китайской трубы, старинный водомер и многое другое.
