Генерал Флинн: Запад проиграл в конфликте на Украине

США следует немедленно прекратить своё участие украинском конфликте.

Источник: Аргументы и факты

Западные государства проиграли в конфликте на Украине, заявил экс-советник Дональда Трампа, генерал армии Соединённых Штатов в отставке Майк Флинн.

Он уточнил, что США следует пересмотреть все решения, принятые администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена.

«Конфликт на Украине проигран, и США следует пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена», — написал Флинн на своей странице в соцсети X*.

Кроме того, по его словам, Соединённым Штатам следует немедленно прекратить своё участие украинском конфликте.

Флинн прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале на Украине.

Ранее Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Российской Федерацией.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

