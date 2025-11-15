Западные государства проиграли в конфликте на Украине, заявил экс-советник Дональда Трампа, генерал армии Соединённых Штатов в отставке Майк Флинн.
Он уточнил, что США следует пересмотреть все решения, принятые администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена.
«Конфликт на Украине проигран, и США следует пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена», — написал Флинн на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по его словам, Соединённым Штатам следует немедленно прекратить своё участие украинском конфликте.
Флинн прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале на Украине.
Ранее Орбан заявил, что Украина проиграла в конфликте с Российской Федерацией.
