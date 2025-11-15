Ричмонд
Алсу опубликовала видео с повзрослевшим сыном Рафаэлем

В своём блоге певица Алсу поделилась трогательным видео с 9-летним сыном Рафаэлем. Мальчик снимал маму на камеру, а затем уверенно присоединился к исполнению, чем покорил зрителей.

Источник: Life.ru

Алсу опубликовала видео с повзрослевшим сыном Рафаэлем. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alsou_a.

Мальчик, появившийся на свет в августе 2016 года в семье Алсу и предпринимателя Яна Абрамова, с рождения остаётся «в тени»: певица редко выкладывает совместные фото с сыном. Кроме Рафаэля, у Алсу растут две дочери — Сафина и Микелла. Артистка признавалась, что скрывала их от публики, пока они не подросли, чтобы уберечь от излишнего внимания.

Ранее Алсу впервые выступила в дуэте с сыном. На гала-концерте VI Cемейного образовательного форума Леонида Агутина и звёзд «Русского Радио» она похвасталась, что Рафаэль очень растёт очень талантливым мальчиком и не боится демонстрировать свои навыки публике. По словам исполнительницы, она спела с наследником на собственном дне рождения. Причём это была инициатива Рафаэля. Он хотел устроить маме сюрприз, поэтому выучил песню «Буду я любить», которую они вместе исполнили. Алсу была очень тронута таким подарком.

