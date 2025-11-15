Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп захотел организовать встречу России, США и Китая

Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу, в которой примут участие Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай, с целью обсуждения вопроса сокращения ядерных арсеналов. Об этом он заявил в Белом доме.

Срочная новость.

Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу, в которой примут участие Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай, с целью обсуждения вопроса сокращения ядерных арсеналов. Об этом он заявил в Белом доме.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше