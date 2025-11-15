Трамп захотел организовать встречу России, США и Китая

Срочная новость.
Бывший президент США Дональд Трамп выразил желание организовать встречу, в которой примут участие Россия, Соединенные Штаты Америки и Китай, с целью обсуждения вопроса сокращения ядерных арсеналов. Об этом он заявил в Белом доме.
