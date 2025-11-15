Президент РФ назначил нового судью районного суда в ХМАО

Указ подписан 14 ноября.
Указом президента РФ Владимира Путина 14 ноября на должность судьи Нефтеюганского районного суда (ХМАО) назначен Олег Берга. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Суды Югры».
«Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2025 года № 840 на должность судьи Нефтеюганского районного суда назначен Берга Олег Николаевич», — сообщается в telegram-канале. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
