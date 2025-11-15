Ричмонд
Опубликовано видео уничтожения бойцами ВС РФ «машины апокалипсиса» Senator

Военные ВС РФ уничтожили под Купянском в Харьковской области канадский бронеавтомобиль Senator, который СМИ называют «машиной апокалипсиса». Видео удара разместил телеканал «Звезда».

На кадрах видно, как FPV-дрон прямым попаданием подбивает бронемашину противника. Также в объектив камеры попали прилеты в несколько пикапов с украинскими военными.

В Министерстве обороны РФ при этом сообщили, что за проведение успешной операции в Купянске отвечали военные 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки «Запад», уточняется в статье. При помощи ударных дронов-камикадзе им удается срывать ротации и подвоз боеприпасов для ВСУ.

Roshel Senator — колесный бронеавтомобиль, который был создан на базе шасси Ford F-550. В СМИ выпускаемый с 2018 года броневик прозвали «машиной апокалипсиса».

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Об этом 14 ноября сообщили в Минобороны России. В атаке были задействованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники.