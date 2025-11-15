Опубликовано видео уничтожения бойцами ВС РФ «машины апокалипсиса» Senator

В Министерстве обороны РФ при этом сообщили, что за проведение успешной операции в Купянске отвечали военные 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии группировки «Запад», уточняется в статье. При помощи ударных дронов-камикадзе им удается срывать ротации и подвоз боеприпасов для ВСУ.