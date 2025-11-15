Семь шагов к долгой и счастливой жизни: ученый раскрыл секрет

Россиянам рассказали, как с помощью простых привычек можно продлить жизнь и улучшить настроение. Доктор биологических наук, профессор РАН Алексей Москалев выделил семь шагов, которые помогают сохранить здоровье, контролировать вес и повысить качество жизни.
— Есть стоит досыта, но без перекусов. Основной прием пищи лучше запланировать на утро и день, на вечер оставляя лишь низкокалорийную еду, и то не менее чем за 3 часа до сна, — подчеркнул Москалев в беседе с KP.RU.
Также ученый посоветовал включать в рацион овощи и ферментированные продукты, следить за нутритивной ценностью еды, ограничивать сладости и фастфуд, а при желании пробовать интервальное голодание и разгрузочные дни.
— В идеале час в день нужно уделять аэробным физическим нагрузкам, например быстрой ходьбе, медленному бегу, плаванию, спортивным играм или танцам. Полчаса в день — тренировки на концентрацию (утром) и расслабление (вечером), — добавил эксперт.
По словам Москалева, соблюдение этих правил помогает не только контролировать вес, но и поддерживать эмоциональное состояние.