Пчелиный мор накрыл пасеки Приморского края: местами погибло до 50% пчёл

Сначала в открытых источниках стали появляться жалобы пчеловодов на то, что пчёлы массово сыплются с рамок и не доживают до зимовки, а уже потом Сергей Уткин подтвердил, что проблема действительно затронула сразу несколько районов края. По его словам, картина по краю выглядит тревожно: где-то пасеки теряют около 50% семей, а где-то потери оказываются выше или, наоборот, чуть меньшими, но случаи единичного падежа пчёл уже не обсуждаются, потому что людей волнует именно масштаб. При этом точное количество погибших насекомых пока не названо, так как далеко не все пасечники успели пересчитать семьи и сообщить о ситуации официально.