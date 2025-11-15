Пчелиный мор накрыл пасеки Приморского края: местами погибло до 50% пчёл

Массовая гибель пчёл случилась в разных районах Приморского края, когда в регионе похолодало, и на некоторых точках речь идёт уже о потере до половины пчелиных семей и даже больше. В Анучинском округе у одного из пасечников после мора в живых остались только 7 пчелосемей из 27, и подобные истории пчеловоды продолжают обсуждать между собой и в социальных сетях. О волнении среди владельцев пасек написал Telegram-канал «VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья». Он привёл сообщения из Сети и комментарий главного специалиста агентства по развитию пчеловодства в регионе, опытного пасечника Сергея Уткина.
Сначала в открытых источниках стали появляться жалобы пчеловодов на то, что пчёлы массово сыплются с рамок и не доживают до зимовки, а уже потом Сергей Уткин подтвердил, что проблема действительно затронула сразу несколько районов края. По его словам, картина по краю выглядит тревожно: где-то пасеки теряют около 50% семей, а где-то потери оказываются выше или, наоборот, чуть меньшими, но случаи единичного падежа пчёл уже не обсуждаются, потому что людей волнует именно масштаб. При этом точное количество погибших насекомых пока не названо, так как далеко не все пасечники успели пересчитать семьи и сообщить о ситуации официально.
В социальных сетях основной версией происходящего многие сделали нападение клеща Варроа, который давно известен пчеловодам как один из самых опасных паразитов медоносных пчёл. Пользователи пишут, что привычные схемы обработки оказались бессильны и утверждают, будто после осенних обработок пчёлы всё равно начали гибнуть целыми семьями, а знакомые методы защиты перестали давать результат. На фоне этого обсуждения некоторые пчеловоды рассказывают, что сталкивались с похожей картиной и раньше, но нынешний мор, по их ощущениям, стал для Приморья куда более заметным, чем прежние единичные вспышки заболевания.
Сергей Уткин, который курирует развитие пчеловодства в крае, осторожно относится к популярному объяснению, обвиняющему клеща Варроа. Специалист подчёркивает, что до сих пор точно не ясно, где именно находится корень проблемы: в уже известном клеще, другом паразите, вирусных инфекциях или в совокупности факторов, которые наложились друг на друга. Бригады специалистов проделали уже большой объём работы, собирают данные с пасек, анализируют результаты обработок и рассчитывают вскоре получить более ясное понимание происходящего, чтобы затем выработать для пчеловодов понятный порядок действий.