Выяснилось, сколько будет шестидневных рабочих недель в новом году

«В 2026 году в России не ожидается шестидневных рабочих недель», — рассказали в пресс-службе сервиса. Для сравнения, в 2025 году россияне работали шесть дней подряд только один раз — в конце октября, а в 2024 году таких недель было три — в апреле, ноябре и декабре.