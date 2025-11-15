Выяснилось, сколько будет шестидневных рабочих недель в новом году

Производственный календарь-2026 без шестидневных рабочих недель.
В следующем году в России не будет шестидневных рабочих недель. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
«В 2026 году в России не ожидается шестидневных рабочих недель», — рассказали в пресс-службе сервиса. Для сравнения, в 2025 году россияне работали шесть дней подряд только один раз — в конце октября, а в 2024 году таких недель было три — в апреле, ноябре и декабре.
Ранее URA.RU рассказывало, что следующая шестидневная рабочая неделя ожидается не раньше 2027 года. При этом в 2026 году новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, а общее число рабочих дней составит 247.