Трамп: США очень скоро проведут ядерные испытания

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона проведёт свои ядерные испытания «очень скоро».
«Очень скоро», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос представителей средств массовой информации.
Президент США встретился с журналистами по пути в американский штат Флорида.
«У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», — заявил Трамп.
При этом он не стал отвечать на вопрос о том, касается ли его намерение «взрыва» боеголовки в рамках испытаний.
«Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведём ядерные испытания, как это делают другие страны», — ответил Трамп.
При этом президент США отметил, что «денуклеаризация является лучшим решением в сфере контроля над вооружениями».
Напомним, по словам постпреда Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, позиция США по вероятному возобновлению ядерных испытаний является невнятной.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что если Соединённые Штаты проведут испытание ядерного оружия, это будет означать конец длительного периода, когда ядерные испытания были запрещены.