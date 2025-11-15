Politico: Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий. Об этом написало издание Politico.
В статье речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок. Голосуя за этот проект, Европейская народная партия фон дер Ляйен была вынуждена отказаться от союзников-центристов и продолжить работу с крайне правыми группами. Данный шаг создает трудности для второго срока главы Европарламента на своем посту, отметили авторы публикации.
Также проблемы, с которыми сталкивается фон дер Ляйен, включая три вотума недоверия, лишь нарастают. Союзники из левых партий все чаще возлагают на нее ответственность за политику ее партии, передает РИА Новости.
Урсула фон дер Ляйен победила в битве за власть в Европейском союзе — она обошла главу внешнеполитического ведомства Каю Каллас. Такое мнение 30 октября выразили в немецком издании Die Welt.
Европейский союз готовится создать «Министерство правды» для борьбы с дезинформацией из КНР, РФ и других стран. «Вечерняя Москва» узнала, как будет работать это ведомство.