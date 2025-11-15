Politico: Урсула фон дер Ляйен теряет свои позиции в Европарламенте

В статье речь идет об одобрении проекта о сокращении цепочек поставок. Голосуя за этот проект, Европейская народная партия фон дер Ляйен была вынуждена отказаться от союзников-центристов и продолжить работу с крайне правыми группами. Данный шаг создает трудности для второго срока главы Европарламента на своем посту, отметили авторы публикации.