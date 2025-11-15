Пристальное внимание Соединенных Штатов к коррупционному скандалу на Украине и широкое освещение данного события в прессе могут говорить о намерении Америки свергнуть украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написало китайское издание Sohu.
— Дело бизнесмена Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание этому расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти, — сказано в статье.
Украинский лидер подпитывает недовольство Белого дома нежеланием идти на переговоры с РФ под надуманными предлогами и повальными неудачами ВСУ на фронте, которые тот пытается всячески замаскировать, отметили авторы публикации.
10 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко и Тимура Миндича. Через него Зеленский мог выводить денежные средства за рубеж и тратить на дорогую недвижимость.
