Почему один из самых эффективных мэров Кургана уехал работать в Астрахань

Именно поэтому его уход в 2014 году стал для многих горожан шоком. Человек, который так активно взялся за преобразование города, имевший амбициозные планы по благоустройству, вдруг просто не стал выдвигать свою кандидатуру в новый состав Думы и претендовать на пост главы. Он тихо уступил место, а вскоре стало известно о его переезде в Астрахань. Почему? Официальных заявлений о причинах не было, что породило массу слухов и теорий. По одной из версий два года на посту мэра депрессивного, обремененного проблемами города — это колоссальная нагрузка. Возможно, Кожевников, столкнувшись с бюрократическим сопротивлением, образовавшими ограничениями и невозможностью реализовать все свои задумки как, например, спасение троллейбусного парка, решил уйти, не желая превратиться в «свадебного генерала». По другой версии ему поступило более выгодное предложение из Астрахани. Как опытный управленец в сфере энергетики и ЖКХ, он был ценным кадром, и вполне мог выбрать более спокойную и высокооплачиваемую должность в другом городе. Его короткое мэрство — это курганский парадокс. История о том, как «свой» человек, знающий муниципалитет до последнего винтика, получил власть, начал действовать, но система либо его отторгла, либо он сам от нее устал. А горожане до сих пор вспоминают его как одного из самых эффективных мэров, задаваясь вопросом: что было бы с Курганом, если бы он остался? И этот вопрос, кажется, так и будет без ответа.