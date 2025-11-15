Почему один из самых эффективных мэров Кургана уехал работать в Астрахань

Кожевников был избран на пост главы Кургана.
Павел Кожевников руководил Курганом всего два года, но оставил после себя добрую память. При нем ремонтировали дороги, улучшалась социальная сфера в городе. Мэр постоянно проводил личные приемы с жителями и выезжал на проблемные стройки и объекты. Почему же Кожевников ушел с поста и переехал в Астрахань? Давайте вместе с URA.RU заглянем в архивные материалы.
Кожевников не был «варягом», он родился в Кургане.
Двухлетнее правление Павла Кожевникова с 2012 по 2014 год было временем надежд. Павел Михайлович в отличие от других градоначальников не был пришлым, он родился в Кургане. Здесь окончил Машиностроительный институт, прошел путь от простого электромонтера до генерального директора — «Городских электрических сетей» и «Курганводоканала». Кожевников знал город не из окна служебного автомобиля, а изнутри, с его хрупкими точками — трубами и проводами. Он проявил свой стиль управления, по которому город истосковался: мэр был доступен. Прямые линии, личные приемы, на которых выстраивались очереди — Кожевников не боялся прямого диалога с народом. Люди шли к нему с проблемами, которые не решались годами, и видели в нем не чиновника, а инженера-практика, ищущего решение.
«Хозяин города» в действии.
При Кожевникове в городе не стало пешеходного Арбата.
Имя Кожевникова стало прочно ассоциироваться с обновлением города. Он запустил долгожданный ремонт сети на улице Куйбышева — сложный и непопулярный проект, на который не решились предшественники. Мэр всерьез взялся за транспортную проблему и пытался спасти от банкротства МУП «Городской электротранспорт», понимая, что троллейбусы — берегут экологию и идентичность города. Однако самым громким непопулярным решением стало «убийство» курганского Арбата. Он вернулся к автомобильному движению по пешеходному участку улицы Карла Маркса, лишив горожан излюбленного места для прогулок. Общественность негодовала, но мэр был непреклонен. Его логика была прагматичной и холодной: городу, задыхающемуся в пробках, необходим дублер перегруженной улицы Коли Мяготина. Градоначальник пожертвовал удобством ради функциональности. Этот шаг до сих пор вызывает споры, но он идеально характеризует стиль Кожевникова — жесткого технократа, для которого не важны сантименты.
Неожиданный финал и выезд в Астрахань.
Именно поэтому его уход в 2014 году стал для многих горожан шоком. Человек, который так активно взялся за преобразование города, имевший амбициозные планы по благоустройству, вдруг просто не стал выдвигать свою кандидатуру в новый состав Думы и претендовать на пост главы. Он тихо уступил место, а вскоре стало известно о его переезде в Астрахань. Почему? Официальных заявлений о причинах не было, что породило массу слухов и теорий. По одной из версий два года на посту мэра депрессивного, обремененного проблемами города — это колоссальная нагрузка. Возможно, Кожевников, столкнувшись с бюрократическим сопротивлением, образовавшими ограничениями и невозможностью реализовать все свои задумки как, например, спасение троллейбусного парка, решил уйти, не желая превратиться в «свадебного генерала». По другой версии ему поступило более выгодное предложение из Астрахани. Как опытный управленец в сфере энергетики и ЖКХ, он был ценным кадром, и вполне мог выбрать более спокойную и высокооплачиваемую должность в другом городе. Его короткое мэрство — это курганский парадокс. История о том, как «свой» человек, знающий муниципалитет до последнего винтика, получил власть, начал действовать, но система либо его отторгла, либо он сам от нее устал. А горожане до сих пор вспоминают его как одного из самых эффективных мэров, задаваясь вопросом: что было бы с Курганом, если бы он остался? И этот вопрос, кажется, так и будет без ответа.