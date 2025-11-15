США испытали ядерную бомбу B61−12 без боевого заряда

Соединённые Штаты в августе 2025 года провели испытание тактической термоядерной авиабомбы B61−12 без боевого заряда. Об этом сообщила Сандийская национальная лаборатория при Министерстве энергетики США.
Испытания проходили на полигоне в штате Невада с 19 по 21 августа. Подчеркивается, что во время тестов истребители пятого поколения F-35 доставляли и сбрасывали эти авиабомбы с неактивной боевой частью.
Процедура осуществлялась при содействии Национального управления по ядерной безопасности (НУЯБ) и стала важной вехой для оценки эффективности этого оружия.
Также отмечается, что в конце 2024 года НУЯБ завершило программу продления срока службы авиабомб B61−12 на дополнительные 20 лет.
Ранее Трамп двумя словами ответил на вопрос о дате ядерных испытаний в США. Накануне в МАГАТЭ обратили внимание на планы Вашингтона.