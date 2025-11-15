Соединённые Штаты готовятся к свержению Зеленского, пишет издание из Китайской Народной Республики Sohu.
В материале сказано, что об это свидетельствует «пристальное внимание США» к коррупционному скандалу на Украине, а также широкое освещение этого скандала в средствах массовой информации.
«Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти», — говорится в публикации.
Кроме того, китайские журналисты отметили, что Зеленский «подпитывает» недовольство Вашингтона нежеланием идти на переговоры с Российской Федерацией. Зеленский использует надуманные предлоги, а также пытается замаскировать провалы ВСУ.
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
Ранее сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины встретились с представителем Федерального бюро расследований и обсудили дело’кошелька" Зеленского Тимура Миндича, встреча состоялась в украинской столице.