Сибиряки отреагировали на новые факты о семье туристов Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 15 ноября, ФедералПресс. Найденные в машине пропавших в Красноярском крае туристов Усольцевых 300 тысяч рублей добавляют путаницу в историю, считают жители Сибири. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: РИА "Новости"

«А до этого автомобиль не проверяли? Целый месяц искали факты в автомобиле и наконец-то нашли», — удивляется Елена А.

Некоторые читатели сочли, что большой поток информации только мешает объективному проведению расследования.

«Как-то в прессе мельком упоминалась информация, что Усольцевы до своего исчезновения приезжали уже к Буратинкам, информацию перекрыли другой статьей. Может, с этого стоит начать поиск. Зачем они там были», — предполагает Марина К.

Другие считают, что наличие таких денег опровергает версию о побеге за границу.

«Если бы хотели сбежать, деньги взяли бы с собой. А с другой стороны посмотреть, будто специально ушли в лес по снегу, чтобы все следы скрыть. Да и зачем собаку тащить с собой в бега», — размышляет Оксана К.

Впрочем, у некоторых есть прямо противоположное мнение.

«Прямо очевидно, что упорно уводят от версии побега, а несчастный случай насильно втюхивают людям. Уже все обратили на это внимание», — отмечает Валентина А.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время однодневного похода к горе Буратинка. Изначально в соцсетях поползли слухи о том, что семья с ребенком сбежала за границу, но следователи эту версию опровергли. Однако позднее они раскрыли значимый факт в деле.