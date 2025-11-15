В ФРГ отказались извиняться за бомбардировки Югославии

Глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в ходе встречи с сербским президентом Александром Вучичем не собирается приносить извинения за участие ФРГ в бомбардировках Югославии силами Североатлантического альянса в 1999 году. Об этом в пятницу, 14 ноября, сообщил официальный представитель немецкого МИД Йозеф Хинтерзеер.
— Речи о нарушающем международное право нападении НАТО в то время не идет. Поэтому не предполагается, что министр должен за что-либо извиняться, — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Встреча Вадефуля с Вучичем запланирована на 17 ноября. Ожидается, что глава МИД ФРГ обсудит с сербским лидером перспективы экономического сотрудничества двух государств, передает Lenta.ru.
Германия планирует увеличить финансовую помощь Киеву на три миллиарда евро к следующему году, сообщил вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. Данные средства предназначены для «укрепления» Украины.
Ранее в бюджете страны на поддержку Киева было выделено 8,5 миллиарда евро. Клингбайль подчеркнул, что Германия является «крупнейшим европейским донором Украины» и отметил важность продолжения поддержки.