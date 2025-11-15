Мошенники всё чаще вовлекают жертв в преступления: вот что им обещают

Аферисты всё чаще вовлекают россиян в преступные схемы под предлогом якобы возврата ранее похищенных денег. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
«Участились случаи привлечения потерпевших граждан к совершению преступлений против общественной безопасности и общественного порядка под предлогом возврата ранее похищенных денежных средств», — сказано в публикации.
Также сообщается, что мошенники используют вредоносные apk-файлы с программой удаленного доступа либо приложение для работы с токенизированными банковскими картами, убеждая жертв установить это вредоносное ПО на свои телефоны.
Ранее сообщалось, что аферисты изобрели новую многоэтапную схему вовлечения россиян в преступную деятельность, предлагая якобы стать сотрудниками Росфинмониторинга.
Также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил предотвратить втягивание молодежи в преступность.
Тем временем в России принят закон, защищающий детей от мошенников и вовлечения их в преступные схемы. Как это работает, читайте здесь на KP.RU.