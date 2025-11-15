Ричмонд
До −9 градусов ожидается в Иркутске в субботу 15 ноября

Синоптики прогнозируют облачность и небольшой снег.

Источник: Комсомольская правда

До −7, −9 градусов ожидается в Иркутске в субботу 15 ноября. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

— По области ожидается облачность с прояснениями, небольшой снег. В горах южного Прибайкалья умеренный снег, ветер северо-западный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать 15−18 м/с, метели. Температура −7,-12 градусов, местами −16,-21 градусов, в Катангском районе −20,-25 градусов, — говорится в сообщении.

На Байкале ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 13−18 м/с, порывы 23−28 м/с. По средней части местами порывы 30−35 м/с. Температура составит −8,-13 градусов.