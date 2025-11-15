Сергей Лазарев в Гранд Холле, джаз в филармонии и лекция о жене Астафьева: чем заняться на выходных в Красноярске

В этот уикенд красноярцев ждет постепенное потепление.
В субботу, 15 ноября, погода будет малооблачной и местами ясной. Температура воздуха будет держаться в пределах −10… −7 °C. Ветер слабый, осадков не обещают.
Утром воскресенья, 16 ноября, потеплеет до −4 °C. День будет снова ясным и без осадков. Порывы ветра до 6 м/с.
Где: Кинокомплекс «Луч», «Эпицентр» Когда: 15 и 16 ноября.
«Четыре всадника» возвращаются вместе с молодым поколением иллюзионистов, демонстрируя головокружительные трюки, магию и превращения, каких еще не видел мир.
Где: Кинокомплекс «Луч», «Мечта» Когда: 15 и 16 ноября.
Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная и ворчливая, но невероятно обаятельная — он быстро понимает, что она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а на самом деле — Яга, легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. Теперь только Петя сможет помочь ей вернуть магические силы, а Яга — научить мальчика летать. И не только на ступе, но и по жизни.
Где: Гранд холл Сибирь, улица Авиаторов, 19 Когда: 15 и 16 ноября.
Организаторы обещают не просто новые песни и уже полюбившиеся хиты, а грандиозное шоу: живой звук, эффектная хореография, масштабные декорации, яркие костюмы и впечатляющие спецэффекты.
Сергей Лазарев — один из самых разносторонних артистов российской эстрады. Он не только певец, но также актёр, ведущий и участник популярных телешоу. Он сыграл несколько главных ролей в Театре имени Пушкина, трижды с успехом выступал на Евровидении, победил в 4 сезоне шоу «Маска». Певец активно гастролирует.
Где: Филармония, площадь Мира, 2Б Когда: 15 ноября.
София Ацбеха-Негга — 23-летняя джазовая певица, суперфиналистка телевизионного проекта «Синяя птица», финалистка телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!», полуфиналистка телевизионного проекта «Большой джаз». В программе: презентация альбома «Колибри» и известные джазовые композиции.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2 Когда: 16 ноября.
Сюжет оперы «Орфей и Эвридика» основан на античном мифе о великом музыканте, от чарующего пения которого приходили в движение деревья и скалы, и его любимой супруге. Во время прогулки в лесу прекрасную Эвридику укусила змея, и девушка умерла. Обезумевший от горя Орфей спустился в загробное царство и стал умолять Аида вернуть любимую к жизни. Суровый бог был тронут и обещал исполнить просьбу, но увидеть друг друга Орфей и Эвридика смогут только в мире живых. Условие оказалось невыполнимым: по дороге из царства смерти певец обернулся и взглянул на супругу. И навеки потерял ее…
Где: Национальный центр В. П. Астафьева, Овсянка, Щетинкина, 30 Когда: 16 ноября.
Доклад посвящен жизненному и творческому пути жены Виктора Петровича Астафьева — Марии Семёновне Корякиной-Астафьевой, которая была не только крепкой опорой и поддержкой для Астафьева, но и сама состоялась как автор. Это лекция о маленькой и хрупкой женщине, прошедшей и пережившей войну и потерю собственных детей.
Почему чусовские родственники называли её Милей? Как ушла на войну и кем служила? Как познакомилась с будущим мужем? Как Астафьевы преодолевали послевоенную нужду? Почему взялась за перо? Какие «следы» оставила в творчестве Виктора Петровича? На эти и другие вопросы гостей музея ждут ответы на лекции «[Не]просто Мария».
Где: Галерея сибирского искусства «В центре Мира», проспект Мира, 96 Когда: 15 и 16 ноября.
Выставка красноярских художников «Жизнь большой реки» посвящена Енисею — великой сибирской реке и людям, которые живут на ее берегах.
В работах двадцати красноярских художников зрители увидят и знакомые сердцу родные пейзажи, и новые уголки природы, которые раскрывают силу и красоту родного края. На выставке будут представлены картины, скульптуры, фотографии и интерьерные работы местных дизайнеров, которые можно приобрести и украсить свой дом.
