Хабаровчане могут получить карту жителя «Муравьев-Амурский» в МФЦ

Брендированные пластиковые карты «Муравьев-Амурский» начали выдавать в офисах МФЦ.

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новый формат выдачи карт тестирует Т-Банк, который не имеет отделений и работает в дистанционном формате.

Получить карты жители краевой столицы могут по адресам:

улица Серышева, 31Б; улица Суворова, 25А; улица Стрельникова, 4.

В Комсомольске-на-Амуре выдача карт производится в филиале на Интернациональном проспекте, 10/2.

«Нововведение позволит гражданам получать пластиковые карты жителя в удобном для них месте: в МФЦ неименная карта выдается сразу при наличии паспорта. Кроме того, в филиалах “Мои документы” есть представители банка, которые помогут установить мобильное приложение и зарегистрироваться на сайте краевого проекта», — сообщили в минцифры Хабаровского края.

Напомним, держатель карты может воспользоваться различными бонусами, скидками и специальными программами обслуживания, которые предоставляют порядка 100 региональных организаций. Также участникам проекта доступны специальные предложения платежной системы «Мир».