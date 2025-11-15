Хабаровчане могут получить карту жителя «Муравьев-Амурский» в МФЦ

«Нововведение позволит гражданам получать пластиковые карты жителя в удобном для них месте: в МФЦ неименная карта выдается сразу при наличии паспорта. Кроме того, в филиалах “Мои документы” есть представители банка, которые помогут установить мобильное приложение и зарегистрироваться на сайте краевого проекта», — сообщили в минцифры Хабаровского края.