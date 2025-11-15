Пять мифов о посуде, в которые пора перестать верить

Традиция беречь «лучшее» пришла к нам из советских времен, когда качественные вещи доставались с трудом, их берегли для гостей. Страх разбить дорогую чашку или бокал также укрепил идею, что красота должна быть «заслужена». Но в богатых европейских домах XIX века и начале XX винтажные сервизы и хрусталь использовались ежедневно — именно для того, чтобы радовать глаз. И тут есть парадокс: чем чаще мы пользуемся красивой посудой, тем меньше боимся с ней обращаться. Красота не должна пылиться на полке — пусть она работает на нас. Начните с малого: выберите одну чашку для утреннего кофе и сделайте ее частью ежедневного ритуала. Хрупкую посуду лучше мыть руками, не ставить в посудомойку и хранить так, чтобы она не соприкасалась с другими предметами. И, главное, перестаньте бояться сколов — они не портят вещь, а становятся частью ее истории.