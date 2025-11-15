Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 ноября

Близнецам сегодня не стоит игнорировать внезапные мысли и короткие разговоры — именно они подскажут полезные идеи. День отлично подходит для общения и поиска новых контактов. Вечером поможет порядок в мыслях: добиться ясности помогут списки и заметки.