В Нюрнберге эвакуировали 21 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой

Около 21 тысячи человек эвакуированы в Нюрнберге из района, где найдена бомба времён Второй мировой войны. Об этом информирует пресс-служба администрации города. Также речь идёт о перекрытии дорог в радиусе 800 метров от места опасной находки. Вес найденного боеприпаса составляет 450 килограммов, сказано в релизе.