В Нюрнберге эвакуировали 21 тыс. человек из-за бомбы времён Второй мировой

Около 21 тысячи человек эвакуированы в Нюрнберге из района, где найдена бомба времён Второй мировой войны. Об этом информирует пресс-служба администрации города. Также речь идёт о перекрытии дорог в радиусе 800 метров от места опасной находки. Вес найденного боеприпаса составляет 450 килограммов, сказано в релизе.
Сообщается, что бомба обнаружена в пятницу 14 ноября во время проведения строительных работ в районе Гроссройт.
«Находка представляет собой американскую авиационную бомбу с двумя взрывателями», — сказано в релизе.
Также сообщается, что обезвреживание боеприпаса будет произведено в ночь на субботу 15 ноября.
Ранее в Эстонии недалеко от границы с Россией обнаружили авиационную бомбу весом в 250 килограмм. Это также оказался боеприпас времён Второй мировой войны.
6 сентября 2025 года под Смоленском, в деревне Дугино, также обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасный предмет уничтожили специалисты-сапёры, никто не пострадал.