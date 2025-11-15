Ричмонд
Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и Китаем сокращение ядерных арсеналов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с представителями РФ и КНР для обсуждения сокращения ядерных арсеналов. Об этом он сообщил в пятницу, 14 ноября, во время беседы с журналистами.

— Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных ядерных держав на тему сокращения ядерного оружия. Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три, — заявил он.

При этом американский лидер сказал, что Штаты очень скоро проведут ядерные испытания, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что если другие страны проведут ядерные испытания, то Москва будет действовать соответственно. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия. Он уточнил, что Вашингтон также планирует проверить средства доставки вооружения и отметил, что аналогичные испытания проводят и другие страны.

