Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и Китаем сокращение ядерных арсеналов

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия. Он уточнил, что Вашингтон также планирует проверить средства доставки вооружения и отметил, что аналогичные испытания проводят и другие страны.