LS: глава МИД Италии Таяни и вице-премьер Сальвини поскандалили из-за Киева

В правительстве Италии произошёл скандал из-за Украины, его участниками стали министр иностранных дел Антонио Таяни и министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини, пишет La Stampa.
В материале итальянского издания сказано, что Сальвини отказался поддерживать Украину. Вице-премьер подчеркнул, что деньги налогоплательщиков из Италии, которые направляются на приобретение оружия для Киева, могут «подпитывать» коррупцию на Украине. Министр и его партия «Лига» призвали «прояснить» коррупционный скандал в окружении Зеленского.
Таяни заявил, что Италия продолжит поддерживать Киев. В публикации уточняется, что речь идёт о «заочной перепалке».
Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский поссорились из-за украинцев, которые приезжают в Германию.