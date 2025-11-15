Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LS: глава МИД Италии Таяни и вице-премьер Сальвини поскандалили из-за Киева

Сальвини отказался поддерживать Украину из-за коррупции.

Источник: Аргументы и факты

В правительстве Италии произошёл скандал из-за Украины, его участниками стали министр иностранных дел Антонио Таяни и министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Маттео Сальвини, пишет La Stampa.

В материале итальянского издания сказано, что Сальвини отказался поддерживать Украину. Вице-премьер подчеркнул, что деньги налогоплательщиков из Италии, которые направляются на приобретение оружия для Киева, могут «подпитывать» коррупцию на Украине. Министр и его партия «Лига» призвали «прояснить» коррупционный скандал в окружении Зеленского.

Таяни заявил, что Италия продолжит поддерживать Киев. В публикации уточняется, что речь идёт о «заочной перепалке».

Напомним, украинские антикоррупционные органы организовали операцию «по пресечению коррупции в сфере энергетики».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Зеленский поссорились из-за украинцев, которые приезжают в Германию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше