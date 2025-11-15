В Красноярске общественные контролёры помогли улучшить тротуарную сеть

Например, в Октябрьском районе обустроены удобные пешеходные пути рядом с госпиталем ветеранов Великой Отечественной войны на улице Вильского, а также тротуар от дома по ул. Вильского, 18ж до школы и детского сада. Раньше людям приходилось передвигаться по газонам. Недостающий участок тротуаров по предложению общественников обустроили вдоль пр. Комсомольский от ул. Ястынской до ул. Мате Залки. Благодаря этому теперь соединили два микрорайона, жители могут пешком дойти от Авиагородка до ул. 9 Мая. На Белинского для удобства пешеходов сделали тротуар на участке от ул. Дубенского в сторону ул. Ленина.