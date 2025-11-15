В Красноярске общественные контролёры помогли улучшить тротуарную сеть

Народные контролёры, участвующие в проекте «Инфраструктура для жизни», помогают проверять качество выполненных дорожных работ, проводят консультации с сотрудниками технадзора и вносят ценные предложения по улучшению инфраструктуры города. За сезон активисты инициировали реализацию целого ряда значимых изменений.
Например, в Октябрьском районе обустроены удобные пешеходные пути рядом с госпиталем ветеранов Великой Отечественной войны на улице Вильского, а также тротуар от дома по ул. Вильского, 18ж до школы и детского сада. Раньше людям приходилось передвигаться по газонам. Недостающий участок тротуаров по предложению общественников обустроили вдоль пр. Комсомольский от ул. Ястынской до ул. Мате Залки. Благодаря этому теперь соединили два микрорайона, жители могут пешком дойти от Авиагородка до ул. 9 Мая. На Белинского для удобства пешеходов сделали тротуар на участке от ул. Дубенского в сторону ул. Ленина.
Кроме того, по предложению активистов отремонтировали тротуар на Ломоносова, рядом с больницей, поликлиникой и другими социальными объектами. На ул. 2-я Хабаровская тротуар расширили и восстановили недостающие пешеходные связи. Новый переход, оборудованный жёлтым мигающим светофором, по предложению активистов, оборудовали возле детского сада № 331 на ул. Щербакова.
Эффективному решению вопросов способствовало активное взаимодействие общественности с городскими властями и подрядными организациями. Специалисты не оставляют без внимания предложения контролёров.
«Общественный контроль берёт на себя функцию посредника между специалистами дорожной отрасли и жителями. Благодаря этому, многие вопросы, возникающие в процессе работ, успевают решить в рамках бюджета проекта, не выходя за сроки дорожно-ремонтного сезона», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в 2025 году в Красноярске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние привели 40 объектов общей протяженностью 46,2 км.