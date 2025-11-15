Алехин: ВСУ утратили общее управление обороной в Купянске

Вооруженные силы Украины утратили общее управление обороной на правом берегу Купянска, каждое подразделение там действует самостоятельно — кто-то пытается выбраться, а кто-то сдается. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.