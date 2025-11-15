Ричмонд
Алехин: ВСУ утратили общее управление обороной в Купянске

Противник утратил управление обороной, некоторые подразделения ВСУ решают сдаться в плен. Алехин рассказал о ситуации в Купянске.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины утратили общее управление обороной на правом берегу Купянска, каждое подразделение там действует самостоятельно — кто-то пытается выбраться, а кто-то сдается. Об этом aif.ru сообщил военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.

«На правом берегу Купянска нет сплошной линии обороны, противник фактически утратил управление обороной. Там каждый командир, подразделения, бригады действуют самостоятельно. Какие-то подразделения утратили боеспособность, кто-то прячется, кто-то сдается. Отдельные подразделения пытаются уйти на запад, используя дорогу Купянск — Шевченково — Чугуев», — сказал Алехин.

Полковник отметил, что у ВСУ есть проблемы с управляемостью и взаимодействием между опорными пунктами в Купянске.

«Ситуация для противника с каждым днем осложняется и приближается к критической черте», — подытожил он.

Ранее Алехин сообщил, что ВСУ пытаются вырваться из котла в Купянске.