Дандыкин: ВС РФ выбивают КАБами боевиков ВСУ из Покровска и Мирнограда

Засевших в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров) боевиков ВСУ российские военные выбивают КАБами, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«В Красноармейске и Димитровграде сейчас используют гибридные бомбы. Сейчас у нас появилась возможность забрасывать их достаточно далеко. Они до двухсот километров летят. Самолет их сбрасывает и уходит, не попадая под огонь ПВО противника», — рассказал он.
Ранее в беседе с aif.ru военный блогер Юрий Подоляка назвал Покровск (Красноармейск) самым горячим направлением в зоне СВО на сегодняшний день. По данным на 12 ноября российские штурмовики ведут наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Покровска, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.