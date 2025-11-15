Ричмонд
Дандыкин: ВС РФ выбивают КАБами боевиков ВСУ из Покровска и Мирнограда

Российские военные используют КАБы в Покровске и Мирнограде. Дальность полета гибридных бомб составляет 200 км.

Источник: Аргументы и факты

Засевших в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров) боевиков ВСУ российские военные выбивают КАБами, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В Красноармейске и Димитровграде сейчас используют гибридные бомбы. Сейчас у нас появилась возможность забрасывать их достаточно далеко. Они до двухсот километров летят. Самолет их сбрасывает и уходит, не попадая под огонь ПВО противника», — рассказал он.

Ранее в беседе с aif.ru военный блогер Юрий Подоляка назвал Покровск (Красноармейск) самым горячим направлением в зоне СВО на сегодняшний день. По данным на 12 ноября российские штурмовики ведут наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района Покровска, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала.