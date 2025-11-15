Дандыкин: ВС РФ выбивают КАБами боевиков ВСУ из Покровска и Мирнограда

«В Красноармейске и Димитровграде сейчас используют гибридные бомбы. Сейчас у нас появилась возможность забрасывать их достаточно далеко. Они до двухсот километров летят. Самолет их сбрасывает и уходит, не попадая под огонь ПВО противника», — рассказал он.