Вильфанд сообщил о погоде в московском регионе на следующей неделе

Температура на следующей неделе в московском регионе будет выше нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Средняя температура в московском регионе на следующей недели будет выше нормы, — цитирует его РИА Новости.

Во вторник, 18 ноября, температура будет на пять или шесть градусов выше нормы, поэтому зима пока не торопится приходить в московский регион, отметил синоптик.

Погода в РФ в грядущем декабре будет богата на самые разные аномалии. Например, в ряде регионов ожидаются рекордные холода и объемы осадков. Об этом сообщил метеоролог Михаил Семенов. По его словам, наиболее экстремальные погодные условия прогнозируются в Коми, Якутии, Мурманской и Иркутской областях, где температура воздуха может упасть ниже минус 40 градусов.

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.

