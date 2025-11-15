Вильфанд сообщил о погоде в московском регионе на следующей неделе

Погода в РФ в грядущем декабре будет богата на самые разные аномалии. Например, в ряде регионов ожидаются рекордные холода и объемы осадков. Об этом сообщил метеоролог Михаил Семенов. По его словам, наиболее экстремальные погодные условия прогнозируются в Коми, Якутии, Мурманской и Иркутской областях, где температура воздуха может упасть ниже минус 40 градусов.