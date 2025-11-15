Трамп: США осуществляют давление для разрешения кризиса на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американская сторона «осуществляет давление» для урегулирования украинского конфликта.
«Это урегулирование произойдёт. Я надеюсь, что это произойдёт скоро. Мы оказываем на них большое давление», — сказал он в разговоре с телеканалом GB News.
Кроме того, Трамп отметил, что «урегулировал конфликты восемь раз».
«Единственный, который я пока не урегулировал, — это Россия и Украина. Он никогда не должен был начинаться», — заявил он.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что ряд государств ЕС хочет подорвать позицию администрации президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по Украине.
