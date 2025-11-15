«Фактически приостановлено»: в Госдуме указали на сбой в пенсионной системе

Ранее российским пенсионерам рекомендовано подавать в Социальный фонд России отдельное заявление с просьбой указать учтенные периоды стажа и суммы заработка, так как этот документ станет важным юридическим доказательством соблюдения сроков реализации своих прав. Как пояснил депутат Алексей Говырин, наличие такого заявления с отметкой фонда перекладывает ответственность за возможные ошибки на СФР и позволяет взыскать недоплаченные суммы за весь период без ограничений по срокам.