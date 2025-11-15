«Фактически приостановлено»: в Госдуме указали на сбой в пенсионной системе

Гаврилов о проблеме с досрочным выходом на пенсию по стажу.
Из-за противоречий в законах и подзаконными актами лишила многих россиян с повышенным стажем возможности выйти на пенсию на два года раньше срока. Как сообщает председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов, сложившаяся ситуация требует срочного нормативного урегулирования для восстановления гарантированного права граждан.
«Ранее для такого стажа засчитывались периоды трудовой деятельности до вступления в силу закона о страховых пенсиях, если человек мог подтвердить их документально. Сейчас, на основании постановления правительства, пенсионные органы перестали учитывать эти периоды, а заявления граждан начали оставлять без рассмотрения», — констатировал Сергей Гаврилов в разговоре с ТАСС.
Депутат пояснил, что после изменений, внесенных постановлением правительства в правила подсчета стажа, пенсионные органы перестали учитывать периоды работы до 2015 года. В результате заявления предпенсионеров, которые рассчитывали на льготные условия, теперь остаются без рассмотрения, что создает для них серьезные проблемы.
Парламентарий указал, что из-за этой правовой неопределенности у людей также отсутствует возможность обжаловать отказы в судебном порядке. Он подчеркнул, что для восстановления баланса необходимо вернуться к прежней логике подсчета стажа, что не потребует существенных бюджетных расходов, но улучшит пенсионную систему.
Ранее российским пенсионерам рекомендовано подавать в Социальный фонд России отдельное заявление с просьбой указать учтенные периоды стажа и суммы заработка, так как этот документ станет важным юридическим доказательством соблюдения сроков реализации своих прав. Как пояснил депутат Алексей Говырин, наличие такого заявления с отметкой фонда перекладывает ответственность за возможные ошибки на СФР и позволяет взыскать недоплаченные суммы за весь период без ограничений по срокам.