Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам рассчитали размер будущей пенсии

Россияне в возрасте около 30 лет с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере 28−30 тысяч рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, оценка рассчитывается при условии неизменности уровня зарплат, инфляции и пенсионного законодательства.