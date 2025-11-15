Ричмонд
Зарабатывающим 100 тысяч рублей россиянам рассчитали размер будущей пенсии

Россияне в возрасте около 30 лет с зарплатой в 100 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию в размере 28−30 тысяч рублей. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок. По его словам, оценка рассчитывается при условии неизменности уровня зарплат, инфляции и пенсионного законодательства.

Сумма составит около 28−30 тысяч рублей.

«Можно сделать сугубо гипотетическую оценку при неизменных условиях. Если исходить из заработка в 100 тысяч рублей и стажа отчислений в систему страховых взносов 30 лет, размер страховой пенсии составит примерно 28 тысяч рублей. При стаже 35 лет — около 31 тысячи», — сказал Ляшок в беседе с ТАСС.

Эксперт подчеркнул, что для некоторых категорий граждан размер пенсии будет выше. Среди них — работающие или проживающие в районах Крайнего Севера, работники сельского хозяйства, граждане с инвалидностью, а также те, у кого на иждивении находятся нетрудоспособные родственники.

Ранее Соцфонд опубликовал данные, согласно которым в октябре 2025 года средний размер социальной пенсии в России составил более 15,5 тысячи рублей в месяц. В начале года показатель равнялся 13 511,95 рубля, передает «Национальная служба новостей». При этом наблюдается различие в размерах выплат в зависимости от трудового статуса получателя: для работающих граждан средняя социальная пенсия достигла 11 705,66 рубля, а для неработающих — 15 814,26 рубля.