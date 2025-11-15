Как семьям с детьми в Красноярском крае получить поддержку

В ведомстве пояснили, что ресурсная карта призвана упростить для родителей поиск дополнительной помощи. Этот электронный ресурс объединил в себе информацию обо всех мерах поддержки, доступных семьям с детьми на территории края. В частности, карта содержит полный перечень краевых и муниципальных учреждений, которые оказывают социальные и образовательные услуги. В ней также систематизированы все действующие меры социальной поддержки.