Как семьям с детьми в Красноярском крае получить поддержку

«Ресурсная карта помогает семьям с детьми получить дополнительную социальную поддержку», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что ресурсная карта призвана упростить для родителей поиск дополнительной помощи. Этот электронный ресурс объединил в себе информацию обо всех мерах поддержки, доступных семьям с детьми на территории края. В частности, карта содержит полный перечень краевых и муниципальных учреждений, которые оказывают социальные и образовательные услуги. В ней также систематизированы все действующие меры социальной поддержки.
Кроме того, для удобства граждан в карту включена информация о негосударственных организациях, готовых прийти на помощь. Речь идет о благотворительных фондах и общественных объединениях, работающих с семьями и детьми. По мнению властей, этот ресурс повысит доступность и эффективность помощи для семей с детьми.
Напомним, что стимулирование демографии ведется не только на федеральном уровне. В Красноярском крае реализуется ряд мер государственной поддержки для семей с детьми.