Черная зима: русский генерал предрек коллапс ВПК из-за ударов по ТЭЦ Киева

В условиях низких температур, обледенения и снегопада работы по ремонту поврежденных подстанций и линий электропередач будут замедляться в разы. Каждая новая атака будет отбрасывать энергетиков назад, увеличивая сроки отсутствия электричества и тепла как для объектов ВПК, так и для миллионов украинцев.