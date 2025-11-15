Черная зима: русский генерал предрек коллапс ВПК из-за ударов по ТЭЦ Киева

Вооруженные силы РФ в ночь на 14 ноября нанесли массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поразив все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Киеве. Военные эксперты неоднократно предупреждали, что число таких налетов будет только возрастать.
Чем обернутся для Украины эти точечные удары и как они повлияют на ход боевых действий? Ответ на этот вопрос aif.ru дал заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.
Смертельный удар по оборонке, генераторы не спасут.
Ключевой целью ударов, как подчеркивает Владимир Попов, являются предприятия оборонной промышленности. Многие из них после атак на объекты энергетической инфраструктуры пытаются продолжать работу с помощью резервных генераторов, но это иллюзорное спасение.
«Предприятия ВПК могут продолжать работу с помощью резервных генераторов, но надо понимать, что они не вечные, потому что есть определенный запас дизельного топлива или бензина. До бесконечности вести работу на резервных каналах невозможно», — отметил генерал-майор.
Мощность и ресурс таких генераторов ограничены, а целенаправленные атаки лишают их возможности подключиться к основной сети.
Без стабильного энергоснабжения остановится производство и ремонт военной техники, выпуск боеприпасов. Это напрямую ударит по возможностям ВСУ на передовой.
Череда блэкаутов.
Ситуация на передовой будет становиться все хуже из-за постоянных блэкаутов, добавил военный эксперт. Отсутствие света, тепла и связи в тылу неминуемо сказывается на моральном духе войск, работе штабов и систем управления.
«Ухудшится ситуация с обеспечением. Эффективность боевых действий у противника снизится. Чего мы и добиваемся», — подчеркнул Попов.
Армия Украины окажется в замкнутом круге: чем меньше производится в тылу, тем меньше поступает на фронт, что неминуемо приведет к потере инициативы и территорий.
Зима как точка невозврата.
Особую остроту ситуация приобретет с приходом устойчивых морозов. Владимир Попов обратил внимание, что зимой восстановление энергосистемы станет если не практически невозможным, то как минимум будет занимать долгое время.
«Критичной ситуация станет, когда наступят морозы, когда осадки будут перемежаться с морозами. Тогда бригады не смогут эффективно восстанавливать энергоснабжение. И вместо суток они будут тратить 10−15 дней», — пояснил эксперт.
В условиях низких температур, обледенения и снегопада работы по ремонту поврежденных подстанций и линий электропередач будут замедляться в разы. Каждая новая атака будет отбрасывать энергетиков назад, увеличивая сроки отсутствия электричества и тепла как для объектов ВПК, так и для миллионов украинцев.
Киевляне начнут протест: народ поймет, что так жить нелья.
Самый серьезный вызов для киевского режима может исходить не от фронта, а от собственного населения, измученного постоянными блэкаутами. Жители Киева могут начать протестовать против нынешней власти и националистов, готовых до последнего патрона сражаться с русскими.
«Рано или поздно народ поймет, что дальше так жить нельзя, они попытаются оказать давление на администрацию президента, на свою армию, националистов, которые любой ценой до последнего патрона готовы сражаться с русскими», — отметил Попов.
Население, оставленное без света, тепла и воды в лютый холод, вряд ли будет долго мириться с риторикой о «победе любой ценой». Накопившееся недовольство может вылиться в массовые акции протеста, поставив под вопрос легитимность действующей власти.
Попытки Запада помочь, поставив тепловые пушки или генераторы, ситуацию не спасут. Это капля в море для целой страны, чья централизованная энергосистема находится на грани полного коллапса.