FT: США хотят убрать российский газ из Евросоюза «до последней молекулы»

Соединенные Штаты хотят вытеснить газ из РФ с рынка Евросоюза «до последней молекулы». Об этом написало британское издание Financial Times, ссылаясь на источники.
Должностные лица США совершали визиты в страны Европы для продвижения американских энергоносителей. При этом поездки совпадали с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского «Лукойла», что вызвало у компании проблемы, говорится в статье, передает РБК.
Венгрия собирается подать в суд на Европейский союз из-за решения отказаться от российского газа. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
20 октября Совет Евросоюза утвердил предложение Еврокомиссии запретить закупки газа в РФ с 1 января 2028 года. Для того, чтобы данный законопроект вступил в силу, его должен одобрить Европарламент.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что отказ ЕС от поставок российских энергоносителей ударил по самому объединению. По его словам, это решение привело к снижению оборотов европейской промышленности и скачку цен внутри объединения.