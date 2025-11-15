Алехин: ВСУ сдаются в Купянске группами по 10−15 человек

Украинские военные сдаются в Купянске группами по 10−15 человек, сообщил aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
«В некоторых каналах пишут, что идет массовая сдача. Я бы сказал, что противник сдается группами от 10 до 15 человек, но с каждым днем число сдавшихся в плен увеличивается. Пока нельзя сказать, что противник сложил оружие в Купянске и массово выходит под белым флагом», — отметил Алехин.
Ранее пленные боевики рассказали об ужасном положении ВСУ в районе Купянска.
По словам Алехина, Вооруженные силы Украины утратили общее управление обороной на правом берегу Купянска, некоторые подразделения пытаются бежать.